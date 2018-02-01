İşte son Dadaş Demba Savage!

Süper Lig planları yapan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, transferin son gününde kadrosuna takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, Finlandiya'nın Helsinki takımında forma giyen Demba Savage ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Her iki kanatta da forma giyen 29 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, dün takımla ilk idmanına da çıktı. Savage, erken biten Finlandiya Ligi'nde 24 maçta 6 gol attı.