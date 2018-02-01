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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    A.gücü’nde büyük hüsran

    A.gücü’nde büyük hüsran
    Uzun süredir yasağının kalkması için çalışmalar yapan Ankaragücü'nde büyük hüsran... Yönetim, bu konuda çözüm bulamazken, transferin son gününde de beklentiler karşılanmadı. Teknik direktör , " listemiz hazırdı. Ancak imkanlarımız mevcut kadronun maç başı alacaklarını, maaşlarını, primlerini ve personel giderlerini karşılamaya yeter" sözlerini sarfetti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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