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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’dan iddialı sözler

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>’dan iddialı sözler
    SAHASINDA Ümraniye'ye yenilen ve zirve yarışında yara alan 'da söz başkanın... Kırmızı- beyazlıların patronu Necip Çarıkçı, Gaziaşehir maçını telafi olarak gördüklerini belirtip, "Artık geçtiğimiz haftayı unuttuk. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza şüphem yok" dedi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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