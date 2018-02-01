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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Rize'den şov

    Rize'den şov

    ekibi, bombaları patlattı. Yeşil-mavililer, ile 1.5, ile de 2.5 senelik anlaşma sağladı

    TFF 1. Lig'de üst üste 4 maçını kazanıp, zirveyle arasındaki puan farkını bire indiren Çaykur Rizespor, transferin son gününde şovunu yaptı. Önceki gün el sıkıştığı Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzalayan temsilcisi, Kasımpaşa'nın orta sahası Abdullah Durak'la anlaşma sağladı. Yeni takımının formasını giyen Turgut, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'la 'de 9 karşılaşmaya çıktı. Her iki kanatta da oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 1.5 sözleşmeye imza attı. ÇAYKUR Rizespor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Abdullah'la da 1.5 senelik anlaşma yaptı. Bu sezon kulübünde yalnızca 2 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, dün akşam saatlerinde yeni takımına katıldı. Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik heyetin raporu doğrultusunda yaptıkları transferlerle daha iyi olacaklarını söyledi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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