Rize atakta
Süper Lig’i hedefleyen Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılardan ayrılık hazırlığındaki başarılı sol kanat oyuncusu Turgut Doğan ile el sıkıştı
NİJERYALI GÖNDERİLDİ
29 yaşındaki Turgut Doğan forma giydiği 11 maçta gol ya da asist yapamadı. Murat Akça ile de görüşen Çaykur Rizespor olumsuz yanıt aldı. Öte yandan Çaykur Rizespor, Manisaspor'a kiraladığı ve geri dönen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha Atiemwen'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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