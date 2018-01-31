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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Rize atakta

    Rize atakta

    Süper Lig’i hedefleyen Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılardan ayrılık hazırlığındaki başarılı sol kanat oyuncusu ile el sıkıştı

    TFF 1. Lig'de 4'te 4 yaparak şampiyonluk yarışını sürdüren Çaykur Rizespor, transferin bitimine artık sayılı saatler kala golcü isim Vedat Muriç'ten sonra bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. Yeşil- mavililer, Yeni Malatyaspor'un ayrılık kararı aldığı Turgut Doğan Şahin ile temas kurup prensipte anlaşma sağladı.

    NİJERYALI GÖNDERİLDİ
    29 yaşındaki Turgut Doğan forma giydiği 11 maçta gol ya da asist yapamadı. Murat Akça ile de görüşen olumsuz yanıt aldı. Öte yandan Çaykur Rizespor, Manisaspor'a kiraladığı ve geri dönen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha Atiemwen'le karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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