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    30 Ocak 2018, Salı
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    'dan savunmaya takviye

    Denizlispor'dan savunmaya takviye

    , Aytemiz 'un stoperi ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

    , devre arası dönemindeki 6. transferini gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, 'un stoperi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Denizlispor Başkanı Müstafa Üstek ile resmi sözleşmeye imza aran 24 yaşındaki futbolcu, ardından takım ile çalışmalara başladı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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