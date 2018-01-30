Denizlispor'dan savunmaya takviye
Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'un stoperi Darko Lazic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:02
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
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