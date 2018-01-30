Çaykur Rizespor'da ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Iyayi Believe Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yapılanma çalışmaları kapsamında Nijeryalı orta saha oyuncu Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti.
Bakır, 22 yaşındaki oyuncuya kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı diledi.
Nijeryalı oyuncu, sezon başında kiralık olarak gönderildiği Grandmedical Manisaspor'da ilk yarıda ligde forma giydiği 14 maçta bin 80 dakika görev aldı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:49
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
Çaykur Rizespor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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