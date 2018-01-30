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    30 Ocak 2018, Salı
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    'da ayrılık

    Çaykur Rizespor'da ayrılık

    1. Lig ekiplerinden , Iyayi Believe Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yapılanma çalışmaları kapsamında Nijeryalı orta saha oyuncu Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

    Bakır, 22 yaşındaki oyuncuya kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı diledi.

    Nijeryalı oyuncu, sezon başında kiralık olarak gönderildiği Grandmedical Manisaspor'da ilk yarıda ligde forma giydiği 14 maçta bin 80 dakika görev aldı.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:49
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