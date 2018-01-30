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    30 Ocak 2018, Salı
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    ayaklandı!

    Manisa ayaklandı!
    LİGDE kötü günler geçiren ve mali sıkıntı yaşayan 'da dün hareketli saatler vardı. Ege ekibinin taraftarları, teknik direktör ve futbolcular, Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak destek çağrısında bulundu. Yürüyüş sonrası konuşan Taşkın, "Kulübe verilecek 300 ile 500 bin TL destek sıkıntıları giderecek" dedi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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