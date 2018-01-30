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    30 Ocak 2018, Salı
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    ’da moraller sıfır

    Bolu’da moraller sıfır
    SAHASINDA Ümraniye mağlubiyetiyle yara alan 'da moraller alt-üst oldu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, taraftarları önünde kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtip, "Oynadığımız futbolun karşılığı yenilgi olmamalıydı. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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