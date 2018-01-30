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    30 Ocak 2018, Salı
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    Bal-Kes’te yüzler gülüyor

    Bal-Kes’te yüzler gülüyor
    2'DE 2 ile ikinci yarıya başlayan 'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Giray Bulak, yolunda önemli galibiyetler aldıklarını ifade edip, "İki maçta 2'şer gol atıp, gol yemedik. Savunma yönündeki çalışmalarımız iyi sonuç vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde daha coşkulu oynayacağı" dedi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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