Giresunspor’dan şov

LİGİN ikinci yarısına birer mağlubiyet ve beraberlikle başlayan Akın Çorap Giresunspor, transferin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Karadeniz ekibi, dün ilk olarak Batuhan Altıntaş ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, bonservisi Hamburg'da olan ve ilk yarıyı Yeni Malatyaspor'da kiralık geçiren golcü futbolcuyu yarım sezonluk kiraladı.



SAMBACI İMZAYI ATACAK

GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ, hücuma bir takviye daha yapacaklarını belirtip, taraftara müjdeyi verdi. Coritiba forması giyen Henrique Almeida ile prensipte anlaştığını söyleyen Bozbağ, "Sağlık kontrolünden sonra işi resmiye dökeceğiz" diye konuştu.



Batuhan Altıntaş kimdir?

Doğum tarihi: 14.03.1996

Doğum yeri: Türkiye

Boy: 1.87 / Kilo: 76

Pozisyon: Forvet

Kulübü: Yeni Malatya

Oynadığı takımlar: Bursaspor, Hamburg, Kasımpaşa, Y.Malatya



Henrique Almeida kimdir?

Doğum tarihi: 27.05.1991

Doğum yeri: Brezilya

Boy: 1.77 / Kilo: 74

Pozisyon: Forvet

Kulübü: Coritiba FC

Oynadığı takımlar: Sao Paulo, Vitoria, Granada, Recife, Botafogo, Real Madrid 2, Bahia, Gremio, Coritiba