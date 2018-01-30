CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Giresunspor’dan şov

    Giresunspor’dan şov

    ’ı kiralayan ekibi, Coritiba’nın golcüsü Almeida’da da mutlu sona yaklaştı. Başkan , “İşi resmiyete dökeceğiz” ifadesini kullandı

    LİGİN ikinci yarısına birer mağlubiyet ve beraberlikle başlayan Akın Çorap Giresunspor, transferin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. ekibi, dün ilk olarak ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, bonservisi Hamburg'da olan ve ilk yarıyı 'da kiralık geçiren golcü futbolcuyu yarım sezonluk kiraladı.

    SAMBACI İMZAYI ATACAK
    GİRESUNSPOR Başkanı , hücuma bir takviye daha yapacaklarını belirtip, taraftara müjdeyi verdi. Coritiba forması giyen ile prensipte anlaştığını söyleyen Bozbağ, "Sağlık kontrolünden sonra işi resmiye dökeceğiz" diye konuştu.

    Batuhan Altıntaş kimdir?
    : 14.03.1996
    Doğum yeri: Türkiye
    Boy: 1.87 / Kilo: 76
    Pozisyon: Forvet
    Kulübü: Yeni Malatya
    Oynadığı takımlar: , Hamburg, , Y.Malatya

    Henrique Almeida kimdir?
    Doğum tarihi: 27.05.1991
    Doğum yeri:
    Boy: 1.77 / Kilo: 74
    Pozisyon: Forvet
    Kulübü: Coritiba FC
    Oynadığı takımlar: , Vitoria, Granada, Recife, Botafogo, 2, Bahia, Gremio, Coritiba

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor’dan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN