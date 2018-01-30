Giresunspor’dan şov
Batuhan Altıntaş’ı kiralayan Karadeniz ekibi, Coritiba’nın golcüsü Almeida’da da mutlu sona yaklaştı. Başkan Mustafa Bozbağ, “İşi resmiyete dökeceğiz” ifadesini kullandı
LİGİN ikinci yarısına birer mağlubiyet ve beraberlikle başlayan Akın Çorap Giresunspor, transferin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Karadeniz ekibi, dün ilk olarak Batuhan Altıntaş ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlılar, bonservisi Hamburg'da olan ve ilk yarıyı Yeni Malatyaspor'da kiralık geçiren golcü futbolcuyu yarım sezonluk kiraladı.
SAMBACI İMZAYI ATACAK
GİRESUNSPOR Başkanı Mustafa Bozbağ, hücuma bir takviye daha yapacaklarını belirtip, taraftara müjdeyi verdi. Coritiba forması giyen Henrique Almeida ile prensipte anlaştığını söyleyen Bozbağ, "Sağlık kontrolünden sonra işi resmiye dökeceğiz" diye konuştu.
Batuhan Altıntaş kimdir?
Doğum tarihi: 14.03.1996
Doğum yeri: Türkiye
Boy: 1.87 / Kilo: 76
Pozisyon: Forvet
Kulübü: Yeni Malatya
Oynadığı takımlar: Bursaspor, Hamburg, Kasımpaşa, Y.Malatya
Henrique Almeida kimdir?
Doğum tarihi: 27.05.1991
Doğum yeri: Brezilya
Boy: 1.77 / Kilo: 74
Pozisyon: Forvet
Kulübü: Coritiba FC
Oynadığı takımlar: Sao Paulo, Vitoria, Granada, Recife, Botafogo, Real Madrid 2, Bahia, Gremio, Coritiba
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:36
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Giresunspor’dan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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