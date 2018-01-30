Boğa'nın gazabı

TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Denizlispor'u ağırlayan İstanbuspor, Play-Off yürüyüşünü sürdürdü: 2-1. Ev sahibi ekip, Halil Çolak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Beraberlik golü için yüklenen Denizlispor, 68'de Zeki'nin çaprazdan şutunda Kerem Can'a çarpan topun filelere gitmesiyle karşılaşmada 2-0 geriye düştü.



HASAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Konuk ekip, 77. dakikada Barış'ın kafa ile kale sahasına doldurduğu topu yine kafayla Hasan'ın tamamlamasıyla farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi İstanbulspor, 29 puanla Play-Off iddiasını sürdürdü. 17 puanda kalan Denizlispor ise düşme potasından kurtulamadı.

ATEŞ HATTINDA

Play-Off mücadelesi veren İstanbulspor, düşme hattındaki Denizlispor'a acımadı.



CUMA / 18.00: G.Manisaspor-Gaziantepspor

CUMARTESİ / 13.00: Ümraniyespor-Adanaspor, Erzurumspor-Ç.Rizespor, 15.30: Gaziaşehir-Bolu

PAZAR / 13.00: Ankaragücü-Elazığspor, Adana Demir-Samsunspor, 15.30: Denizlispor-Eskişehir, 18.00: A.Ç. Giresunspor-İstanbulspor

? PAZARTESİ / 18.00: Altınordu-Balıkesir Baltok