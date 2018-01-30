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    30 Ocak 2018, Salı
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    Boğa'nın gazabı

    Boğa'nın gazabı

    Haftanın kapanış maçında Denizlispor’u ağırlayan Boğalar, 1 gol atmasına rağmen 3 puanın sahibi oldu. Halil ile öne geçen , ’ın kendi kalesine attığı golle galibiyeti perçinledi

    TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Denizlispor'u ağırlayan İstanbuspor, Play-Off yürüyüşünü sürdürdü: 2-1. Ev sahibi ekip, Halil Çolak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Beraberlik golü için yüklenen Denizlispor, 68'de Zeki'nin çaprazdan şutunda Kerem Can'a çarpan topun filelere gitmesiyle karşılaşmada 2-0 geriye düştü.

    HASAN'IN GOLÜ YETMEDİ
    Konuk ekip, 77. dakikada Barış'ın kafa ile kale sahasına doldurduğu topu yine kafayla Hasan'ın tamamlamasıyla farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi , 29 puanla Play-Off iddiasını sürdürdü. 17 puanda kalan Denizlispor ise düşme potasından kurtulamadı.

    ATEŞ HATTINDA
    Play-Off mücadelesi veren İstanbulspor, düşme hattındaki Denizlispor'a acımadı.

    CUMA / 18.00: G.Manisaspor-Gaziantepspor
    CUMARTESİ / 13.00: Ümraniyespor-Adanaspor, Erzurumspor-Ç.Rizespor, 15.30: Gaziaşehir-Bolu
    PAZAR / 13.00: Ankaragücü-Elazığspor, Demir-Samsunspor, 15.30: Denizlispor-Eskişehir, 18.00: A.Ç. Giresunspor-İstanbulspor
    ? PAZARTESİ / 18.00: Altınordu-Balıkesir Baltok

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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