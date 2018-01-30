Boğa'nın gazabı
Haftanın kapanış maçında Denizlispor’u ağırlayan Boğalar, 1 gol atmasına rağmen 3 puanın sahibi oldu. Halil ile öne geçen İstanbulspor, Kerem Can’ın kendi kalesine attığı golle galibiyeti perçinledi
TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Denizlispor'u ağırlayan İstanbuspor, Play-Off yürüyüşünü sürdürdü: 2-1. Ev sahibi ekip, Halil Çolak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Beraberlik golü için yüklenen Denizlispor, 68'de Zeki'nin çaprazdan şutunda Kerem Can'a çarpan topun filelere gitmesiyle karşılaşmada 2-0 geriye düştü.
HASAN'IN GOLÜ YETMEDİ
Konuk ekip, 77. dakikada Barış'ın kafa ile kale sahasına doldurduğu topu yine kafayla Hasan'ın tamamlamasıyla farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi İstanbulspor, 29 puanla Play-Off iddiasını sürdürdü. 17 puanda kalan Denizlispor ise düşme potasından kurtulamadı.
ATEŞ HATTINDA
Play-Off mücadelesi veren İstanbulspor, düşme hattındaki Denizlispor'a acımadı.
CUMA / 18.00: G.Manisaspor-Gaziantepspor
CUMARTESİ / 13.00: Ümraniyespor-Adanaspor, Erzurumspor-Ç.Rizespor, 15.30: Gaziaşehir-Bolu
PAZAR / 13.00: Ankaragücü-Elazığspor, Adana Demir-Samsunspor, 15.30: Denizlispor-Eskişehir, 18.00: A.Ç. Giresunspor-İstanbulspor
? PAZARTESİ / 18.00: Altınordu-Balıkesir Baltok
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:33
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
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