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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rize fırtınası

    Rize fırtınası

    ’in öğrencileri, bu kez mavi-lacivertlilere şans tanımadı. ’in golüyle rakibini yıkan yeşil-mavililer, üst üste 4. maçını kazandı, zirveye de mesaj yolladı

    TFF 1. Ligi'nde dün Adana Demir'i konuk eden Çaykur Rizespor, rakibini tek golle geçti. Karadeniz ekibi, yeni transfer Muriç'in golüyle 3 puanı kaptı, liderin ensesine yapıştı. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi. 29'da Özgür'ün, 32'de Muriç'in sutları az farkla auta çıktı. İlk yarı golsüz geçilirken, ikinci 45'te de Rize üstünlüğü vardı.

    ADIM ADIM ZİRVEYE
    60'TA Galip'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 77'te bu kez Robin Yalçın şutladı. Adana Demir kalecisi Kurtuluş yine geçit vermedi. 84'te sahneye çıkan Muriç, düzgün bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi: 1-0. Üst üste 4 maçını da kazanan 'in öğrencileri, lider Ümraniye'nin bir puan arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.

    Muriç varsa sorun yok
    ÇAYKUR Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, boş geçmiyor. İlk maçında geçtiğimiz hafta Manisa ağlarını iki kez sarsan Kosovalı futbolcu, dün de Adana Demirspor karşısında Karadeniz ekibinin tek golünü attı. 90 dakika sonunda bir hayli mutlu olan yıldız futbolcu, "Attığım golden çok takımımın kazanması önemli" dedi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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