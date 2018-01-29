Rize fırtınası
İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, bu kez mavi-lacivertlilere şans tanımadı. Vedat Muriç’in golüyle rakibini yıkan yeşil-mavililer, üst üste 4. maçını kazandı, zirveye de mesaj yolladı
ADIM ADIM ZİRVEYE
60'TA Galip'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 77'te bu kez Robin Yalçın şutladı. Adana Demir kalecisi Kurtuluş yine geçit vermedi. 84'te sahneye çıkan Muriç, düzgün bir vuruşla Rizespor'u öne geçirdi: 1-0. Üst üste 4 maçını da kazanan İbrahim Üzülmez'in öğrencileri, lider Ümraniye'nin bir puan arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.
Muriç varsa sorun yok
ÇAYKUR Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, boş geçmiyor. İlk maçında geçtiğimiz hafta Manisa ağlarını iki kez sarsan Kosovalı futbolcu, dün de Adana Demirspor karşısında Karadeniz ekibinin tek golünü attı. 90 dakika sonunda bir hayli mutlu olan yıldız futbolcu, "Attığım golden çok takımımın kazanması önemli" dedi.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Rize fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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