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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da gülen yok

    <a href="/index/adana?id=32e6278e-abcf-4733-8d63-157c8b6a8584" class="" rel="tag">Adana</a>'da gülen yok

    Süper Lig’i hedefleyen iki takımın maçında taraflar birer puana yetindi. Giresun 45’te öne geçti. 77’de son sözü söyledi

    ÜST sıralarda yer almak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. İlk yarıda üstün olan taraf Giresunspor'du. 36'da Caner'in kafasında kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 45'te Kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis, takımını öne geçirdi: 0-1. 53'te Adana'da kazanılan penaltıyı kullanan Roni, topu dışarı yolladı. 77'de Tevfik'in ortasına hareketlenen Onur, kafa vuruşluyla eşitliği sağladı: 1-1
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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