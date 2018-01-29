Süper Lig’i hedefleyen iki takımın maçında taraflar birer puana yetindi. Giresun 45’te öne geçti. Adana 77’de son sözü söyledi

ÜST sıralarda yer almak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. İlk yarıda üstün olan taraf Giresunspor'du. 36'da Caner'in kafasında kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 45'te Kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis, takımını öne geçirdi: 0-1. 53'te Adana'da kazanılan penaltıyı kullanan Roni, topu dışarı yolladı. 77'de Tevfik'in ortasına hareketlenen Onur, kafa vuruşluyla eşitliği sağladı: 1-1