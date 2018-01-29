Zirve aşkına

Geçtiğimiz hafta Gaziantep’i 7 golle geçen İstanbul ekibi, bu kez deplasmanda Boluspor’u yıktı, liderlik koltuğuna kuruldu

İKİNCİ yarının başlamasıyla birlikte liderlik koltuğuna kurulan Ümraniye, dün kritik bir galibiyet aldı. Bolu deplasmanına çıkan İstanbul ekibi, İbrahim'in golüyle 3 puanı kaptı, zirvedeki yerini korudu. 13. dakikada Poepon'ın sert şutu direği sıyırdı. 25'te kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon, bu pozispondan yararlanamadı. 74'te Silva'nın pasına hareketlenen İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldı, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.