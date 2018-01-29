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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Zirve aşkına

    Zirve aşkına

    Geçtiğimiz hafta ’i 7 golle geçen İstanbul ekibi, bu kez deplasmanda ’u yıktı, liderlik koltuğuna kuruldu

    İKİNCİ yarının başlamasıyla birlikte liderlik koltuğuna kurulan Ümraniye, dün kritik bir galibiyet aldı. Bolu deplasmanına çıkan İstanbul ekibi, İbrahim'in golüyle 3 puanı kaptı, zirvedeki yerini korudu. 13. dakikada Poepon'ın sert şutu direği sıyırdı. 25'te kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon, bu pozispondan yararlanamadı. 74'te Silva'nın pasına hareketlenen İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldı, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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