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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    10 numara Menemen

    10 numara Menemen

    Haftalardır zirveyi kaptırmayan , konuk ettiği ’i 1-0 geçerek yerini korudu. 1 0 79’da ’nin kafa golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler, bu sezon evindeki 10. maçını da kazandı

    KIRMIZI Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediye, 19. hafta mücadelesinde Sarıyer'i ağırladı. İlk yarıda iki ekip de gol bulamazken, ev sahibinde 79'da kullanılan köşe vuruşuna defansın arasından kafayı vuran Veli takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu sonuçla bu sezon evinde 10. maçını da kazanarak fire vermeyen Menemen 44 puanla zirvedeki yerini korudu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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