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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Afrin'e Yiğido desteği

    Afrin'e Yiğido desteği
    TFF 2. Lig 'ta Amed Sportif'in taraftar getiremediği gerekçesiyle sahaya çıkmadığı Sivas Belediye maçının seremonisine, Sivaslı oyuncular Zeytin Dalı Harekatı'na destek pankartıyla çıktı. Teknik heyet ve futbolcular Mehmetçiğe selam gönderdi. Öte yandan Amedli Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle 'ya sevk edildi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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