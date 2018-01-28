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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ve Giresunspor yenişemedi

    Adanaspor ve Giresunspor yenişemedi

    1. Lig'in 19. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Maçın 56. dakikasında Giresunsporlu futbolcu 'in ceza sahası içinde Roni'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni, meşin yuvarlığı dışarıya gönderdi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

    Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Emre Can Coşkun, , Renan Diniz, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 66 ), Oğuz Han Aynaoğlu, Foguinho, Roni, (Dk. 43 Tevfik Altındağ), Bahattin Köse

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, , Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı), Sinan Özkan, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Carioca), Korkishko (Dk. 62 Murat Gürbüzerol)

    Goller: Dk. 45 Dimitriadis (), Dk. 77 Onur Akbay ()

    Sarı kartlar: Dk. 20 Fatik Atik, Dk. 34 Dodo, Dk. 56 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 32 Foguinho, Dk. 56 Didi, Dk. 64 Emre Can Coşkun, Dk. 66 Roni (Adanaspor)

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:47
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