Adanaspor ve Giresunspor yenişemedi
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 56. dakikasında Giresunsporlu futbolcu Aykut Demir'in ceza sahası içinde Roni'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni, meşin yuvarlığı dışarıya gönderdi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Emre Can Coşkun, Onur Akbay, Renan Diniz, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 66 Uche Kalu), Oğuz Han Aynaoğlu, Foguinho, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 43 Tevfik Altındağ), Bahattin Köse
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı), Sinan Özkan, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Carioca), Korkishko (Dk. 62 Murat Gürbüzerol)
Goller: Dk. 45 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Fatik Atik, Dk. 34 Dodo, Dk. 56 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 32 Foguinho, Dk. 56 Didi, Dk. 64 Emre Can Coşkun, Dk. 66 Roni (Adanaspor)
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:47
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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