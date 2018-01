Adanaspor ve Giresunspor yenişemedi

Maçın 56. dakikasında Giresunsporlu futbolcu Aykut Demir'in ceza sahası içinde Roni'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni, meşin yuvarlığı dışarıya gönderdi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok



Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Emre Can Coşkun, Onur Akbay, Renan Diniz, Didi, Abdulaziz Solmaz (Dk. 66 Uche Kalu), Oğuz Han Aynaoğlu, Foguinho, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 43 Tevfik Altındağ), Bahattin Köse



Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı), Sinan Özkan, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Carioca), Korkishko (Dk. 62 Murat Gürbüzerol)



Goller: Dk. 45 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 Fatik Atik, Dk. 34 Dodo, Dk. 56 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 32 Foguinho, Dk. 56 Didi, Dk. 64 Emre Can Coşkun, Dk. 66 Roni (Adanaspor)