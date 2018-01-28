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    28 Ocak 2018, Pazar
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    , 'u deplasmanda devirdi

    Ümraniyespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi

    1. Lig'in 19. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, , Poepon, Akabueze, Melih Okutan, Furkan Şeker (Dk. 87 Guido Koçer), (Dk. 71 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan (Dk. 80 ), Cengiz Umut Meraş

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 88 Serdar Özbayraktar), Bulut Kaya, Rangelov (Dk. 90+4 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 ), , Cleyton, , Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

    Gol: Dk. 73 İbrahim Akdağ ()

    Sarı kartlar: Dk. 15 Alim Öztürk (), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90+1 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:22
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