Ümraniyespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Poepon, Akabueze, Melih Okutan, Furkan Şeker (Dk. 87 Guido Koçer), Andre Santos (Dk. 71 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Cengiz Umut Meraş
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 88 Serdar Özbayraktar), Bulut Kaya, Rangelov (Dk. 90+4 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Oğuz Ceylan, Cleyton, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Gol: Dk. 73 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Alim Öztürk (Boluspor), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90+1 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:22
-
Bursaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
kp hoca yerli olsaydı çoktan çarmıha gerilmişti!
-
İşte G.Saray'ın Ndiaye'den istediği rakam
Toplam 5
Yorum
mehmet kutahya mustafa cengiz surpiz başkan oldu vaatleri yok borcu bilmiyor proje yok yazık niye geldin adam satmayamı geldiniz cebinizden çıkarın
-
Aminu iddiası
Toplam 4
Yorum
şemsi al umar aminuyu ver belhandayı, endiaye'yi de sat. borcun da kalmasın..
Ümraniyespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.