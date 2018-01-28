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    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rizespor tek attı üç aldı

    Rizespor tek attı üç aldı

    1. Lig'in 19. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, , (Dk. 68 Lincoln), (Dk. 73 Süleyman Koç), , Samudio (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Vedat Muric

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan , , Yiğitcan Erdoğan, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Politylo (Dk. 68 Mendy), Lalawele (Dk. 88 ), Gege (Dk. 46 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe

    Gol: Dk. 85 Vedat Muric ()

    Sarı kartlar: Dk. 64 Robin Yalçın, Dk. 81 Galip Güzel (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Erhan Kartal, Dk. 64 Sezer Özmen, Dk. 75 Adil Demirbağ ()

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:19
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