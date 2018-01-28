Rizespor tek attı üç aldı
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk. 68 Lincoln), Özgür Çek (Dk. 73 Süleyman Koç), Galip Güzel, Samudio (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Vedat Muric
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Politylo (Dk. 68 Mendy), Lalawele (Dk. 88 Aydın Yılmaz), Gege (Dk. 46 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe
Gol: Dk. 85 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Robin Yalçın, Dk. 81 Galip Güzel (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Erhan Kartal, Dk. 64 Sezer Özmen, Dk. 75 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:19
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Bursaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
kp hoca yerli olsaydı çoktan çarmıha gerilmişti!
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İşte G.Saray'ın Ndiaye'den istediği rakam
Toplam 5
Yorum
mehmet kutahya mustafa cengiz surpiz başkan oldu vaatleri yok borcu bilmiyor proje yok yazık niye geldin adam satmayamı geldiniz cebinizden çıkarın
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Aminu iddiası
Toplam 4
Yorum
şemsi al umar aminuyu ver belhandayı, endiaye'yi de sat. borcun da kalmasın..
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