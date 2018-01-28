Antep derbisi için nefesler tutuldu
TFF 1. Lig'in 19. haftasında aynı kentin takımı olan Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta Samsunspor'u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaparken, Gaziantepspor ise, deplasmanda Ümraniyespor'a 7-0 mağlup olmuştu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:40
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Ali Koç ile Mosturoğlu kapıştı
Toplam 2
Yorum
ali Mosturoğlu Aziz Yıldırım ağzıyla konuşuyor yeter artık düşün Fenerin yakasından beceriksiz adamlar bıktık sizden yeter yahu
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İşte Aslan ’ın transfer listesi
Toplam 2
Yorum
saçmalık amatörce hareket sana yatırım yapılmış bidünya bonservis verilmiş görevini yap sezon sonu gidersin kafası karışmış asamoah neden karışmıyor?
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Türkyılmaz tribünde
Toplam 2
Yorum
**** Vay be aslanım, gözlerim yaşardı resmini görünce. Deplasmanda Manchester United'ı dağıttığın maç gözümün önüne geldi .
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