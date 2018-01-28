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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Antep derbisi için nefesler tutuldu

    Antep derbisi için nefesler tutuldu

    TFF 1. Lig'in 19. haftasında aynı kentin takımı olan Gaziantepspor ile Gazişehir Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

    TFF 1. Lig'in 19. haftasında Gaziantepspor ile Gazişehir Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Antep derbisi 28 Ocak Pazar günü saat 15:30'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada, İzmir Bölgesinden Yiğit Arslan düdük çalacak.

    Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta Samsunspor'u 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaparken, Gaziantepspor ise, deplasmanda Ümraniyespor'a 7-0 mağlup olmuştu.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:40
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