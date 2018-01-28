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    28 Ocak 2018, Pazar
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    A.Gücü’ne ağır darbe

    A.Gücü’ne ağır darbe
    Ankaragücü, lider başladığı ikinci yarıdaki ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz hafta Erzurum ile berabere kalan sarı-lacivertliler, dün de taraftarı önünde Altınordu'ya mağlup oldu. 17. dakikada Erdoğan'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 65'te Mirkan'la skoru 2-0 yaptı. Bu sonuçla 34 puanda kalan Başkent ekibi, zirve yarışında ağır yara aldı. Altınordu ise puanını 26'ya çıkardı
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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