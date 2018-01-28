A.Gücü’ne ağır darbe

Ankaragücü, lider başladığı ikinci yarıdaki ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz hafta Erzurum ile berabere kalan sarı-lacivertliler, dün de taraftarı önünde Altınordu'ya mağlup oldu. 17. dakikada Erdoğan'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 65'te Mirkan'la skoru 2-0 yaptı. Bu sonuçla 34 puanda kalan Başkent ekibi, zirve yarışında ağır yara aldı. Altınordu ise puanını 26'ya çıkardı