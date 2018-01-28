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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Samsun’dan müthiş zafer

    Samsun’dan müthiş zafer
    ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen oldu. Zor günler geçiren Karadeniz ekibi, Manisaspor karşısında 2-0'lık net bir galibiyet aldı. 26. dakikada rakip savunmanın hatasını affetmeyen Göksu, takımını öne geçirdi: 1-0. 42'de Perovic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 67'de son sözü Ayite söyledi ve düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-0.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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