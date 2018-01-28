Gakgoşlar 'es'ti
Süper Lig’i hedefleyen bordo-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak isteyen Eskişehir’e şans tanımadı. Ev sahibi Diarra’nın golüyle zafere uzandı. Es Es ise üst üste 4. yenilgisini aldı
ESKİŞEHİR ATEŞTE
İKİNCİ 45'e de Elazığspor hızlı başladı. 47'de Tom ortaladı. Akaminko'nun ters vuruşu az farkla oyun alanının dışına çıktı. 59'da Ofoedu'nun şutu kalecide kaldı. 79'da ise Semih'in kafa vuruşunda top direği sıyırdı. Bu sonuçla Elazığspor, puanını 26'ya çıkarırken, Eskişehir 18 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Gakgoşlar 'es'ti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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