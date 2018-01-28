Gakgoşlar 'es'ti

Süper Lig’i hedefleyen bordo-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak isteyen Eskişehir’e şans tanımadı. Ev sahibi Diarra’nın golüyle zafere uzandı. Es Es ise üst üste 4. yenilgisini aldı

TFF 1. Lig'de günün kritik maçlarından biri Elazığ'da oynandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eskişehirspor'u konuk eden Gakgoşlar, rakibini tek golle geçti. Bordo- beyazlılar, maçın ilk tehlikeli atağında golü buldu. 15'te Alpaslan'ın pasına hareketlenen Diarra, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0.



ESKİŞEHİR ATEŞTE

İKİNCİ 45'e de Elazığspor hızlı başladı. 47'de Tom ortaladı. Akaminko'nun ters vuruşu az farkla oyun alanının dışına çıktı. 59'da Ofoedu'nun şutu kalecide kaldı. 79'da ise Semih'in kafa vuruşunda top direği sıyırdı. Bu sonuçla Elazığspor, puanını 26'ya çıkarırken, Eskişehir 18 puanda kaldı.