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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , Eskişehir'i tek golle devirdi

    Elazığspor, Eskişehir'i tek golle devirdi

    TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran

    Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci (Dk. 65 Sarpong), Adem Alkaşi, Diarra (Dk 78. Ali Fırat Okur), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Tom (Dk. 87 Serkan Kurtuluş)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 77 Kaan Kanak), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Mezenga

    Gol: Dk. 15 Diarra ()

    Kırmızı kart: Dk. 77 Mehmet Yiğit (Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 70 Diarra, Dk. 81 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 60 Bilal Aziz Özer ()

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:52
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