Elazığspor, Eskişehir'i tek golle devirdi
TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Elazığspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci (Dk. 65 Sarpong), Adem Alkaşi, Diarra (Dk 78. Ali Fırat Okur), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Tom (Dk. 87 Serkan Kurtuluş)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 77 Kaan Kanak), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Mezenga
Gol: Dk. 15 Diarra (Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Mehmet Yiğit (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Diarra, Dk. 81 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 60 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:52
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
t.montana Yürü be Koçum Allah ' ına kurban!
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İşte 'Yellow Friday'den kasaya giren ücret...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ adına yellow friday dediğiniz zaman feda ile eş anlamlı oluyor ! çıkın çarşıda pazarda satış yapın açlıktan nefesiniz kokmaya başladı...
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
CELAL GONDER BAKALIM GONDER AGIR VIDA UGRUNA HARCA HERKESI DUNKU MACTA GORDUK COK CEKERIZ VIDA DAN ALMADAN SOYLEDIM AGIR ALMAYIN DIYE KAZIK YE
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