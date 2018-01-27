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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’yle devam

    Kweuke’yle devam
    Kweuke'nin takımda kalacağını açıklayan Ç. Rize Başkanı Kemal Yardımcı, "Sorunları beraber konuşarak çözdük. Önümüzdeki ayın sonuna doğru kendisinden faydalanacağımızı düşünüyoruz" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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