Kweuke’yle devam
Kweuke'nin takımda kalacağını açıklayan Ç. Rize Başkanı Kemal Yardımcı, "Sorunları beraber konuşarak çözdük. Önümüzdeki ayın sonuna doğru kendisinden faydalanacağımızı düşünüyoruz" dedi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Kweuke’yle devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.