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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Demir’den imza şov

    Demir’den imza şov
    GEÇTİĞİMİZ gün 6 milyon TL'lik ödemeyi yaparak tahtasını açtıran , dün transferde şov yaptı. Mavi-lacivertliler, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Sergiy Politylo, Geirton Marques Aires, Kubilay Sönmez ve ile imzaları attı. Kulübün tesislerinde 'un bayrağı önünde poz veren yeni transferler, hedefleri olan bir camiaya geldikleri için mutlu olduğunu ve Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aydın, Politylo ve Kubilay'ın lisansları çıkarken, Aires'in işlemlerinin Rize maçına yetişeceği belirtildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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