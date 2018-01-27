Demir’den imza şov
GEÇTİĞİMİZ gün 6 milyon TL'lik ödemeyi yaparak transfer tahtasını açtıran Adana Demirspor, dün transferde şov yaptı. Mavi-lacivertliler, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Sergiy Politylo, Geirton Marques Aires, Kubilay Sönmez ve Aydın Yılmaz ile imzaları attı. Kulübün tesislerinde Adana Demirspor'un bayrağı önünde poz veren yeni transferler, hedefleri olan bir camiaya geldikleri için mutlu olduğunu ve Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aydın, Politylo ve Kubilay'ın lisansları çıkarken, Aires'in işlemlerinin Rize maçına yetişeceği belirtildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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