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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Play-off aşkına

    Play-off aşkına

    Erzurum’u konuk eden Bal-Kes, rakibini 2-0 mağlup etti. yönetiminde 2. maçını da kazanan kırmızı-beyazlılara galibiyeti Otoo ve Sedat’ın golleri getirdi

    TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış mücadelesinde Balıkesirspor, BB Erzurum'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip bulduğu fırsatları değerlendiremezken, beklenen gol 37'de ev sahibinden geldi. Sedat'ın gönderdiği top savunmadan sekerek Otoo'nun önünde kaldı ve golcü oyuncu bu sezon 10. kez ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

    SEDAT SKORU BELİRLEDİ
    DEVREYİ önde kapatan Balıkesirspor, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. 55'te Uğur'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen maçın etkili isimlerinden Sedat kafa vuruşuyla takımına galibiyeti getirdi: 2-0. Kırmızı- beyazlılar, rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son vererek puanını 29'a yükseltti. Erzurum ise 25 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.

    AFRİN'E TAM DESTEK
    55. dakikada skoru 2-0'a getiren Sedat Şahintürk gol sevincini asker selamıyla yaptı. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere selam gönderen genç oyuncu alkış topladı

    'Daha iyi olacağız'
    Galibiyeti değerlendiren Balıkesir teknik direktörü , oyundan mutlu olduğu belirtti. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Bulak, "Oyuncularımı kutluyorum. 2. maçıma çıktım, bunda da iyi bir sonuç aldık. Daha iyi olacağız" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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