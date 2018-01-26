Samsunspor kayyuma kaldı
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kimsenin başkanlığa aday olmamasından ötürü, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyuma devredilecek.
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da ilki 20 Aralık ikincisi ise 28 Aralık 2017'de yapılan kongrelerde başkan adayı olmamasından dolayı divan kurulu görevi mevcut başkan Erkurt Tutu'ya vermişti. Erkurt Tutu ve ekibi ise 29 Aralık 2017'de istifa etmiş ve kulüp Samsunspor Başkanlık Divan Kurulu'na kalmıştı. Divan kurulu ise yaptığı görüşmeler sonrasında ilki 19 Ocak ikincisi ise 26 Ocak'da yapılmak kaydıyla olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. İlki ertelenen gerel kurulun ikincisi bugün Kongre Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ediz Durmuş Bilgin başkanlığında divan başkanlığı oluşturuldu. Öneri ve temennilerin konuşulduğu kurulda aday olmamasından dolayı, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı.
Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyuma devredilecek.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:23
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Saim Niçin Dusko Tosiç İ istiyor Trabzonspor gitsinler avrupada oyuncu çok alsınlar geçen sene bedava aldıklarıOlcay untulmadı .
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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru
Toplam 7
Yorum
hakan39 yönetim size sesleniyorum eğer şampiyonluk istiyorsak etoo yu ve bir sol bek alın acilinden jansen sakatlandı sezon bitiyor zaten 3 ay sonra
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Tosic bombası
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK 1 2 sene daha kalsın. Her türlü güven veriyor. Yedek kulübesinde otururken bile bir başka bakıyor :-) Tottenham bile yokladı. Boş değil
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