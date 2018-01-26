Samsunspor için 2 milyon liradan fazla para toplandı
Kırmızı-beyazlı kulübe destek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandığı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'a gönül veren vatandaşların kulübe destek olması amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.
Açılan banka hesabına 2 milyon 612 bin lira yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, kulübe destek verenlere teşekkür edildi.
Yapılan yardımların tamamının futbolculara ve personele ödendiği ancak futbolculara ödemelerin henüz tamamlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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