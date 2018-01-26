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    26 Ocak 2018, Cuma
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    için 2 milyon liradan fazla para toplandı

    Samsunspor için 2 milyon liradan fazla para toplandı

    Kırmızı-beyazlı kulübe destek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandı.

    1. Lig ekiplerinden 'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 2 milyon 612 bin lira toplandığı bildirildi.

    Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'a gönül veren vatandaşların kulübe destek olması amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.

    Açılan banka hesabına 2 milyon 612 bin lira yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, kulübe destek verenlere teşekkür edildi.

    Yapılan yardımların tamamının futbolculara ve personele ödendiği ancak futbolculara ödemelerin henüz tamamlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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