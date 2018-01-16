Ankaragücü'nde olağan genel kurul yarın

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 25 Ocak Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.