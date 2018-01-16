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    16 Ocak 2018, Salı
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    Ankaragücü'nde olağan genel kurul yarın

    Ankaragücü'nde olağan genel kurul yarın

    1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu, Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 25 Ocak Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:17
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