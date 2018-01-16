Ankaragücü'nde olağan genel kurul yarın
TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 25 Ocak Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:17
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Nani’yi getireyim mi!
Toplam 14
Yorum
Elazığlı Donk carol tarık çamdal yasin sinan gümüş latovleviç belhanda bunları unuttun kardeş.bunlar bu seneki topcularınız geçen senelere girsem....
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1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
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Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
Ankaragücü'nde olağan genel kurul yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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