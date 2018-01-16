Samsunspor'da mali kriz aşılmak üzere
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri tamamen çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor" dedi.
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da yaşanan mali kriz Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başlattığı kampanya ile aşılma duruma geldi. Mali sorunlar ve transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Valimiz Osman Kaymak gerçek bir Samsunsporlu olarak kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına ciddi çalışmalar yapıyor. Takımda kalan arkadaşlara, teknik ekibe ve bu zor günlerde takıma sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Ama tünelin ucunu görmeye başladık. Olumsuzluklar ve sıkıntılar geride kalacak gibi. Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri tamamen çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Çünkü 5-6 oyuncumuzu kaybettik. Eğer transfer tahtasını açamazsak ikinci devre sıkıntılı günler geçirebiliriz. Çünkü rakipleriniz transfer yapmış olacak. Alt yapıdan bizim eksik yönlerimizi kapatacak oyuncumuz yok" diye konuştu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:28
-
Nani’yi getireyim mi!
Toplam 14
Yorum
Elazığlı Donk carol tarık çamdal yasin sinan gümüş latovleviç belhanda bunları unuttun kardeş.bunlar bu seneki topcularınız geçen senelere girsem....
-
1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
-
Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
Samsunspor'da mali kriz aşılmak üzere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.