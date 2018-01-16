Tugay Kaçar, Gazişehir’de
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Osmanlıspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
1 Ocak 1994 doğumlu olan Tugay Kaçar futbol hayatına Uşakspor altyapısında başladı. Aslen Uşaklı olan genç oyuncu daha sonra Denizlispor'un altyapısına transfer oldu. Denizlispor'da profesyonel olan Tugay Kaçar, Ofspor, Kızılcabölükspor, Karşıyaka ve Giresunspor formaları da giydi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:54
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Gökdeniz'e sürpriz iki teklif
Toplam 1
Yorum
kaya Trabzonspor'un sıkıntısı kendi içindeki yıldızları bitirmesi. Bak gökdeniz kaçarak gitti ama adam efsane.
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 3
Yorum
bence işini iyi yapsaydı herkes sewerdi.
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Milan'dan sürpriz teklif
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 beşiktaş uzaga gitmesin balotelli vs ugraşacagına bu adamı alsın mütiş bir potansiel
Tugay Kaçar, Gazişehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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