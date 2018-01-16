Adana Demirspor 2 yabancı futbolcu getirdi
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Sergiy Poltylo ve Gege Marques'yi Adana'ya getirdi.
29 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Poltylo geçen sezon Ukranya 1. liginde Chornomorets formasını terletti. 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gege Marques ise Botafogo'dan Berazilya Serie B takımlarından ABC'ye kiralandı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:19
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Yılın takası
Toplam 9
Yorum
hata olur !! emre kendi kendini yedi bitirdi..fenere ızdırap verir.
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Yılın takası
Toplam 9
Yorum
ozan iyi emre out emre gereksiz çalımlar atan zamanın da pas veremeyen..bencil bir futbolcu..aykut bu adama forma vermez..büyük hata olur..oza çok daha faydal
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4 büyükler o ismin peşinde!
Toplam 2
Yorum
Nuray Acar Galatasaray Yönetimi Uyuyormusunuz.. Neden hala bu çocuğu almadınız? ...
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