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    16 Ocak 2018, Salı
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    2 yabancı futbolcu getirdi

    Adana Demirspor 2 yabancı futbolcu getirdi

    TFF 1. Lig'de mücadele eden , ve 'yi Adana'ya getirdi.

    yönetimiyle görüşen 2 futbolcu ile ön anlaşma sağlandı. Adana Demirspor yönetiminin transfer tahtasını açması durumunda her iki futbolcuya da imza attırması bekleniyor.

    29 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu geçen sezon Ukranya 1. liginde Chornomorets formasını terletti. 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ise Botafogo'dan Berazilya Serie B takımlarından ABC'ye kiralandı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:19
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