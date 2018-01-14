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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Segbefia savaşı

    Segbefia savaşı

    Gazişehir ile prensip anlaşmasına varan ’nin Togolusu için da devreye girdi. Yeşil-siyahlıların, 26 yaşındaki orta saha için tüm şartları zorladığı ifade edildi

    İkinci yarıya güçlü kadrolarla girmek isteyen Gazişehir Gaziantep ve Denizlispor, Göztepe forması giyen Prince Segbefia transferinde karşı karşıya geldi. Teknik direktör 'nin ısrarla istediği Togolu orta saha için menajeriyle görüşen Gazişehir'in prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Daha önce de 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Denizlispor ise transferde bir kez daha devreye girdi. Temaslarını sıklaştıran yeşil- siyahlı kurmayların, oyuncuya teklifini ilettiği fakat Gazişehir'in teklifinin daha cazip olduğu belirtildi.

    GÖZTEPE İLE LİGE ÇIKMIŞTI
    Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı sağlayan Prince Segbefia bu sezon ise aradığı şansı bulamadı. 'de süre alamayan 26 yaşındaki oyuncu, 'nda ise 1 maçta forma giydi. İzmir ekibinin yabancı kontenjanında yer açmak için Togoluyla yollarını ayıracağı bildirilmişti.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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