Segbefia savaşı
Gazişehir ile prensip anlaşmasına varan Göztepe’nin Togolusu için Denizlispor da devreye girdi. Yeşil-siyahlıların, 26 yaşındaki orta saha için tüm şartları zorladığı ifade edildi
İkinci yarıya güçlü kadrolarla girmek isteyen Gazişehir Gaziantep ve Denizlispor, Göztepe forması giyen Prince Segbefia transferinde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin ısrarla istediği Togolu orta saha için menajeriyle görüşen Gazişehir'in prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Daha önce de 26 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Denizlispor ise transferde bir kez daha devreye girdi. Temaslarını sıklaştıran yeşil- siyahlı kurmayların, oyuncuya teklifini ilettiği fakat Gazişehir'in teklifinin daha cazip olduğu belirtildi.
GÖZTEPE İLE LİGE ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı sağlayan Prince Segbefia bu sezon ise aradığı şansı bulamadı. Süper Lig'de süre alamayan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. İzmir ekibinin yabancı kontenjanında yer açmak için Togoluyla yollarını ayıracağı bildirilmişti.
GÖZTEPE İLE LİGE ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı sağlayan Prince Segbefia bu sezon ise aradığı şansı bulamadı. Süper Lig'de süre alamayan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. İzmir ekibinin yabancı kontenjanında yer açmak için Togoluyla yollarını ayıracağı bildirilmişti.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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