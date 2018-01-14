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    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'un atağı sürüyor

    Adanaspor'un atağı sürüyor

    Ara transferin en hareketli takımında harekat sürüyor. Turuncu-beyazlılar bu kez Erfurt’un stoperi ’yı gündemine aldı

    Geçtiğimiz gün 5 ismi kadrosuna kattığını açıklayan Adanaspor'da çalışmaları sürüyor. Turuncu- beyazlıların, Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt forması giyen Berkay Dabanlı ile görüştüğü öğrenildi. Bir dönem ülkemizde Eskişehirspor ve Kayserispor formaları da giyen 27 yaşındaki stoperle görüşmelerde anlaşma noktasına geldiği belirtildi. 1,90'lık stoper bu sezon Erfurt'ta 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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