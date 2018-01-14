Adanaspor'un atağı sürüyor
Ara transferin en hareketli takımında harekat sürüyor. Turuncu-beyazlılar bu kez Erfurt’un stoperi Berkay Dabanlı’yı gündemine aldı
Geçtiğimiz gün 5 ismi kadrosuna kattığını açıklayan Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu- beyazlıların, Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt forması giyen Berkay Dabanlı ile görüştüğü öğrenildi. Bir dönem ülkemizde Eskişehirspor ve Kayserispor formaları da giyen 27 yaşındaki stoperle görüşmelerde anlaşma noktasına geldiği belirtildi. 1,90'lık stoper bu sezon Erfurt'ta 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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