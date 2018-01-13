Hüseyin Eroğlu, Altınordu'nun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da yaptığı açıklamada, çok sayıda yetenekli genç oyuncuya sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an gündeme gelen Erce ve Berke var. Barış, Yusuf Acar, Ali Mert, Ali Can, bunlar da dönem dönem çıkış yakaladılar, bunu ikinci yarıda daha çok ortaya koymaları önemli. Birçok oyuncumuzu Avrupa kulüpleri takip ediyor. Berke ile ilgili Avrupa'dan kulüplerin takibi var. Amacımız futbolcularımızı üst seviyeye çekmek. Çünkü biz sistem takımıyız. Avrupa'da tüm takımlar sistemlerine parçaları monte etmeye çalışıyor. Biz de futbolcularımızı o yönde hazırlıyoruz. Çağlar gittiğinde hemen o görevi üstlendi ve sıkıntı yaşamadı. Cengiz de geçen sene, Başakşehir gibi bir sistem takımında hemen oynadı ve sonrasında Roma'ya gitti. Roma'da kadro kalitesinden dolayı sıkıntı yaşıyor ama Cengiz'in bunun üstesinden geleceğini ve başarılı olacağına eminim."





"İkinci yarıda yeniden yükselişe geçeceğiz"

Hüseyin Eroğlu, lige iyi başlamalarına rağmen daha sonra bir düşüş yaşadıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"İlk yarı beklentimizin altında geçti. Genç oyuncu sayımızın fazla olması, savunmada yaptığımız kritik hatalar bize puanlar kaybettirdi. 20 yaş altı savunma ile oynadık. Gol atamayınca kaybediyorsun. İkinci yarıda yeniden yükselişe geçeceğiz. Altıncı yılımız bu sene, ikinci yarılar hesaplandığında belki Türkiye liglerinde en çok puan toplayan takımız. Geçen sene son 9 maçın 7'sini aldık."

Play-off ile aralarında bulunan 3-4 puan farkın önemli olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bu çok yüksek bir fark değil. Birçok takım üst sıraya oynuyor, bir iki galibiyetle yukarıda olabiliyorsunuz. Önemli olan 17 maçta istikrarlı şekilde ortaya futbolumuzu koymamız. Bizim için doğru olan sahaya koyduğumuz futbol ve gelişim." diye konuştu.



"2-3 transfer yapma düşüncemiz var"

Stoper Hasan Hatipoğlu'nu kadrolarına kattıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, transfer planları hakkında, "Hasan aramıza katıldı. Onun savunmaya katacağı deneyim bizim için önemli. Savunmada ağabeylik yapacaktır. 2-3 transfer yapma düşüncemiz var. Bize gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz. Zorluk düzeyi yüksek maçlar oynanacak ama biz de çok iyi çalışıyoruz. Kadromuz zaten iyi, ufak tefek düzeltmelerle daha iyi bir ikinci yarı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Altınordu'nun belirli bir bütçe ile önemli işler başardığını vurgulayan Eroğlu, "Biz hem yetiştirici hem yarışmacı bir takımız. Bütçemiz de belli. Rakiplerimizle bütçelerimiz arasında uçurum var." ifadelerini kullandı.