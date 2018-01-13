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    Altınordu farkı! Futbolculara 'ölü yaprak' dersi

    Avrupalı birçok futbolcunun bireysel antrenörlüğünü yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordulu futbolculara ölü yaprak vuruşunun inceliklerini anlattı.

    Avrupa'da birçok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren ile , 'e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktarırken, antrenörlerle de değerlendirmeler yaptı.

    USTASINDAN FUTBOL EĞİTİMİ
    Bristol City'den Niclas Eliasson, Wassland Beveren'den Isaac Thelin, Heracles'ten Kristoffer Peterson, Hammarby'dan Jiloan Hammad, Celta Vigo'dan John Guidetti ve 'den Ludwing Augustinsson'un yanısıra birçok oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi, iki gün süren eğitimde pasın ve şutun isabeti, uzunluğu, yüksekliği ve hızı konularında Altınordulu futbolculara teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.



    FUTBOLCULARLA ÖZEL ÇALIŞMA
    İlk gün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesindeki Görsel Eğitim Salonunda teorik anlatımlarda bulunan ekip, daha sonra U16 ve U17 takımlarından 12 oyuncuyla saha çalışması yaptı.

    İkinci gün, saha çalışmalarını antrenörlerle birlikte değerlendiren, U18'ler ile çalışma yapan ekip, U14 ve U15 takımlarından ise toplam 40 oyuncuyla saha çalışmasına çıktı.



    RONALDO VE MESSİ'NİN VURUŞ TEKNİĞİ
    Gün sonunda Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz ile özel bir çalışma da gerçekleştiren Eija Feodoroff-Fredrik Johansson, görsel eğitim sırasında ise gösterdikleri teknikler ile , Lionel Messsi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki birebir benzerlikleri gösterdi.

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    Etiketler:
    TFF
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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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