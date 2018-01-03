 Tarzan’da Meye krizi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Tarzan’da Meye krizi

    Tarzan’da Meye krizi
    TFF 1. Lig ekibi 'daki mali kriz, takımın belini bükmeye devam ediyor. Bulgar stoper Dimov ile Atiemwen'in ayrılması sonrasında şimdi de golcü Meye şoku yaşanıyor. Yönetimin Gabonlu forvete 200 bin Euro borçlu olduğu bildirildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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