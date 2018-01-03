 Kubilay Demirspor’da – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kubilay Demirspor’da

    Kubilay Demirspor’da
    TFF 1. Lig'de ilk devreyi beklentilerin altında tamamlayan 'da ilk transfer gerçekleşti. Mavi-lacivertliler yine TFF 1. Lig'de 'da oynayan 23 yaşındaki ön libero Kubilay Sönmez'le anlaştı. Dadaşlar'da bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, Adana Demirspor'un Antalya'da devam eden kamp kadrosuna dahil olacak. Güney ekibinde daha önce alt yapıdan da 9 genç oyuncu kampa götürülmüştü.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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