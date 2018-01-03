Antep’e destek yürüyüşü

Gaziantepspor’a destek yürüyüşünde konuşan Başkan Durmaz, “Kapatma yok. Borcun kapatılması için desteğe ihtiyacımız var” dedi

G.Antepspor'un kapanmaması için yürüyüş yapıldı. Başkan Huzeyfe Durmaz, yöneticiler, kaptan Elyasa ve futbolcuların haricinde yürüyüşe taraftarlar da katıldı. Başkan Durmaz'ın önceki gün yaptığı "Anahtarı valimize teslim edeceğiz" açıklaması tüzüğe takıldı. Durmaz "Kapatma yok. 113 milyon TL'lik borcun kapatılması için desteğe ihtiyacımız var" dedi.



BORÇ 113, GELİR 270 MİLYON TL

Kırmızı-siyahlılar 1990'lı yılların sonundan itibaren çoğunu üst düzey kulüplere olmak üzere sattığı futbolcuların bonservislerinden yüksek miktarda gelir elde etti. Futbolculardan 60 milyon Euro'yu aşkın parayı kasasına koydu.