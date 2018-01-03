 ‘Biz istemeden gitmez’ – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ‘Biz istemeden gitmez’

    ‘Biz istemeden gitmez’
    Teknik Direktörü Yücel İldiz, 'e gelen tekliflerle ilgili konuştu. İldiz, "Erkan çok değerli bir oyuncumuz, biz istemedikten sonra oyuncularımız gitmez. Ama önce kriz ortamını çözmeye çalışıyoruz" dedi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
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