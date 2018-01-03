 Derici için takas formülü – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Derici için takas formülü

    Derici için takas formülü
    Eski orta sahası 'yi isteyen Altınordu'ya, kulübü Gazişehir, takas teklif etti. Antepliler, "Erdoğan'ı verin, Okan'ı alın" önerisi sundu. Teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun ise Erdoğan'ı bırakmak istemediği öğrenildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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