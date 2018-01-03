Adana Demirspor’da yeni transferler kampa katıldı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Aydın Yılmaz ve Kubilay Sönmez kampa katıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor'da devre arası kampı bir günlük izinin ardından devam ediyor. Teknik Direktör Timuçin Bayazit, yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
umut aziz ve ali yıldırım oldugu sürece mantıklı ve uzun vadeli kadrolar kurulmasıve başarılar elde edilmesini beklemeyin
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
hakan geçen seneki rezil kadronun 3.olması advocat ın başarısıdır tamamen.Ozan, topal, hasan ali,alper vs hepsi çöp bunlarıda görecegiz giderlerse
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 4
Yorum
HAKAN JOSEF -SOUZA İLE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDUK? HALA GİDİP UZUN BOYLU ORTA SAHA OYUNCUSU ALIYOSUNUZ?
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