 Adana Demirspor’da yeni transferler kampa katıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’da yeni transferler kampa katıldı

    Adana Demirspor’da yeni transferler kampa katıldı

    TFF 1. Lig takımlarından 'un anlaşma sağladığı ve kampa katıldı.

    Mavi-lacivertli kulüp, transfer sezonun açılmasıyla birlikte iki oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Daha önce Galatasaray formasını terleten son olarak Kasımpaşa'da görev almıştı. Orta saha oyuncusu ise sezonun ilk yarısında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin formasını giydi.

    Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da devre arası kampı bir günlük izinin ardından devam ediyor. Teknik Direktör Timuçin Bayazit, yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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