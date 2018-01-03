 Samsunspor ilk yarıda beklentileri karşılamadı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ilk yarıda beklentileri karşılamadı

    <a href="/index/samsunspor?id=27ad241c-6568-47e9-9a95-1c5725b6a616" class="" rel="tag">Samsunspor</a> ilk yarıda beklentileri karşılamadı

    1. takımlarından ilk yarıda hayal kırıklığı oluşturdu.

    9 milyon 650 bin Euro'luk kadro değeriyle 1. 'in en yüksek bütçeli 4. kadrosuna sahip olan , ilk yarıda oynadığı 17 karşılaşmada beklentileri karşılayamadı. Ligin maliyeti en yüksek takımı olan ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, ligin en değerli 2. kadrosunun sahibi 5. sırada ilk yarıyı bitirdi. En değerli 3. kadronun sahibi olan ise ligin ilk yarısında 6. sırada yer aldı.

    ilk yarıda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 19 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile birlikte en az galibiyet alan 3. takım olarak tamamladı. İlk yarıyı 14. sırada tamamlayan Samsunspor, sıralamasında puan cezası almayan takımlardan sadece Denizlispor'u geçmeyi başardı. Samsunspor'un geçmeyi başardığı diğer takımlardan 'un 3, Manisaspor'un 9 ve kapanma kararı alan 'un 3 puanı silindi.

    Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda gol yollarında da sınıfta kaldı. 17 karşılaşmada 16 gol atmayı başaran Samsunspor, 'un ardından en az gol atan 2. takım oldu. Samsunspor, kadrosunda bulundurduğu 5 forvet oyuncusundan sadece 6 gol katkısı alabildi. 11 maçta 662 dakika süre alan Göksu Türkdoğan 2 gol atma başarısında bulundu. 10 maçta 489 dakika süre alan Georgios Samaras, takımına 1 gol katkısı verdi. Ligin eski gol krallarından Jonhatan Ayite 8 maçta süre aldığı 683 dakikaya 1 gol sığdırabildi. 8 maçta 434 dakika görev yapan Davy Angan skor üretemezken, son haftalarda forma şansı bulan Muhammet Beşir, 3 maçta 2 gol kaydetti.

    Yapılan iki kongrede de başkan adayı çıkaramayan Samsunspor şu anda tarafından idare ediliyor.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
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