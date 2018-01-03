Samsunspor ilk yarıda beklentileri karşılamadı
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ilk yarıda hayal kırıklığı oluşturdu.
Samsunspor ilk yarıda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 19 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıyı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile birlikte en az galibiyet alan 3. takım olarak tamamladı. İlk yarıyı 14. sırada tamamlayan Samsunspor, lig sıralamasında puan cezası almayan takımlardan sadece Denizlispor'u geçmeyi başardı. Samsunspor'un geçmeyi başardığı diğer takımlardan Eskişehirspor'un 3, Manisaspor'un 9 ve kapanma kararı alan Gaziantepspor'un 3 puanı silindi.
Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda gol yollarında da sınıfta kaldı. 17 karşılaşmada 16 gol atmayı başaran Samsunspor, Gaziantepspor'un ardından en az gol atan 2. takım oldu. Samsunspor, kadrosunda bulundurduğu 5 forvet oyuncusundan sadece 6 gol katkısı alabildi. 11 maçta 662 dakika süre alan Göksu Türkdoğan 2 gol atma başarısında bulundu. 10 maçta 489 dakika süre alan Georgios Samaras, takımına 1 gol katkısı verdi. Ligin eski gol krallarından Jonhatan Ayite 8 maçta süre aldığı 683 dakikaya 1 gol sığdırabildi. 8 maçta 434 dakika görev yapan Davy Angan skor üretemezken, son haftalarda forma şansı bulan Muhammet Beşir, 3 maçta 2 gol kaydetti.
Yapılan iki kongrede de başkan adayı çıkaramayan Samsunspor şu anda Divan Kurulu tarafından idare ediliyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
umut aziz ve ali yıldırım oldugu sürece mantıklı ve uzun vadeli kadrolar kurulmasıve başarılar elde edilmesini beklemeyin
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Advocaat haklı çıktı
Toplam 5
Yorum
hakan geçen seneki rezil kadronun 3.olması advocat ın başarısıdır tamamen.Ozan, topal, hasan ali,alper vs hepsi çöp bunlarıda görecegiz giderlerse
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 4
Yorum
HAKAN JOSEF -SOUZA İLE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDUK? HALA GİDİP UZUN BOYLU ORTA SAHA OYUNCUSU ALIYOSUNUZ?
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