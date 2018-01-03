 Elazığ’a Konya’dan stoper – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Elazığ’a Konya’dan stoper

    Elazığ’a Konya’dan stoper
    , A.Konya'dan 19 yaşındaki genç stoper Kadir Kaan Özdemir'i 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Genç oyuncu, ilk yarıda yeşil-beyazlılarda 1 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
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