Es-Es’te Yücel İldiz’den birlik çağrısı

TFF 1. Lig'de borçları yüzünden kriz yaşayan ve yapılan kongrede başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'da bugünkü Samsun maçı öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz, birlik çağrısı yaptı. İldiz, "Zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah düşünceler gerçekleştirilir ve Eskişehirspor düzgün bir yola girer. Biz ve futbolcu arkadaşlarım saha içinde savaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.