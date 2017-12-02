 Es-Es’te Yücel İldiz’den birlik çağrısı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Es-Es’te Yücel İldiz’den birlik çağrısı

    Es-Es’te Yücel İldiz’den birlik çağrısı
    TFF 1. Lig'de borçları yüzünden kriz yaşayan ve yapılan kongrede başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'da bugünkü Samsun maçı öncesi Teknik Direktör Yücel İldiz, birlik çağrısı yaptı. İldiz, "Zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah düşünceler gerçekleştirilir ve Eskişehirspor düzgün bir yola girer. Biz ve futbolcu arkadaşlarım saha içinde savaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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