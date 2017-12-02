Balıkesir tam kadro hazır

DENİZLİ deplasmanından zaferle dönerek, tekrar playoff potasına giren Balıkesirspor, yarın konuk edeceği zirve adayı Giresunspor'u da gözüne kestirdi. Teknik Direktör Can Cangök, "Sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor, tam kadro ile maça hazırlanıyoruz. Sahada en iyisini yapacağız. Serimiz sürecek" dedi