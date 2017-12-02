Denizli’de Rize alarmı

BALIKESİR yenilgisiyle ateş hattından çıkamayan Denizli, Çaykur Rize'ye bilendi. Cezalı Ziya ve Kerem Can'ın oynamayacağı, iki haftadır kazanamayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Reha Erginer, "Karşımızda deneyimli oyunculardan kurulu bir takım var ancak oyuncularıma güveniyorum" yorumunu yaptı.