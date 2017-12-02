 Denizli’de Rize alarmı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Denizli’de Rize alarmı

    Denizli’de Rize alarmı
    BALIKESİR yenilgisiyle ateş hattından çıkamayan Denizli, Çaykur Rize'ye bilendi. Cezalı Ziya ve Kerem Can'ın oynamayacağı, iki haftadır kazanamayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Reha Erginer, "Karşımızda deneyimli oyunculardan kurulu bir takım var ancak oyuncularıma güveniyorum" yorumunu yaptı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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