TFF 1. Lig'de lider Ümraniyespor'la bugün sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 2. sıradaki Ankaragücü'nde Umut Nayir şoku yaşanıyor. Başkan Mehmet Yiğiner, 6 golle takımın en golcü ismi olan 24 yaşındaki santrforlarının sakatlandığını duyurdu. Yiğiner, "Umut Nayir sakatlık geçirdi. Büyük ihtimalle Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek" bilgisini verdi.