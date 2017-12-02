 Ankaragücü’nde Umut Nayir şoku – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Ankaragücü’nde Umut Nayir şoku

    Ankaragücü’nde Umut Nayir şoku
    TFF 1. Lig'de lider Ümraniyespor'la bugün sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 2. sıradaki Ankaragücü'nde Umut Nayir şoku yaşanıyor. Başkan Mehmet Yiğiner, 6 golle takımın en golcü ismi olan 24 yaşındaki santrforlarının sakatlandığını duyurdu. Yiğiner, "Umut Nayir sakatlık geçirdi. Büyük ihtimalle Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek" bilgisini verdi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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